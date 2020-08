Empréstimo de 5,9 mil milhões aguarda luz verde de Bruxelas

A Comissão Europeia apresentou uma proposta para distribuir 81,4 mil milhões de euros por 15 Estados-membros no âmbito do instrumento SURE. O pedido formulado por Portugal passa pelo acesso a 5,9 mil milhões de euros para três anos e está em “vias de avaliação” por Bruxelas.

Empréstimo de 5,9 mil milhões aguarda luz verde de Bruxelas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.