Endividamento das famílias está abrandar há cinco meses seguidos

Com as condições de financiamento a tornar-se menos favoráveis à medida que a subida dos juros se vai fazendo sentir nos créditos, os portugueses têm vindo a reduzir progressivamente as dívidas em carteira. Em fevereiro, o endividamento das famílias voltou a recuar pelo quinto mês consecutivos, enquanto a dívida do setor público continua a aumentar.





