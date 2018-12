Espanha baixa limite de velocidade nas estradas para 90 km/h

Bruno Simão/Negócios

O conselho de ministros espanhol deverá aprovar esta sexta-feira, 28 de Dezembro, uma redução do limite máximo de velocidade para 90 km/h nas estradas secundárias, onde acontece a maioria dos acidentes de viação.



Segundo o espanhol El País, a medida que afecta cerca de 7 mil quilómetros de vias, onde até agora se podia circular a uma velocidade máxima de 100 km/h, é a primeira das reformas previstas para o próximo ano com o objectivo de reduzir a sinistralidade rodoviária.



Foi em Outubro que o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciou a decisão do Governo de reduzir o limite de velocidade, que coloca Espanha em linha "com os países de referência da União Europeia", segundo disse, na altura, o governante. Em Portugal esse limite já é aplicado nas estradas fora das localidades.



A medida "servirá para simplificar o quadro de velocidades limite e facilitar a comunicação com o condutor", referiu ainda o ministro acrescentando que a alteração afecta apenas 7 mil dos 165 mil quilómetros que formam a rede de estradas em Espanha.



Para os pesados de passageiros e mercadorias, o limite máximo passa de 90 km/h para 80 km/h.



Segundo um relatório de 2017 do Observatório Nacional de Segurança Rodoviária, citado pelo El País, 1.013 pessoas perderam a vida no ano passado em estradas secundárias, o que representa 77% de todas as vítimas mortais nas estradas em Espanha.