Espanha com mais 3.200 desempregados em julho

O número de desempregados em Espanha registados nos serviços oficiais aumentou em 3.230 pessoas em julho, o primeiro aumento num mês de julho desde 2008, revelou esta terça-feira o Ministério do Trabalho espanhol.No final de julho, o número de inscritos nos centros de emprego em Espanha era 2.883.812, mais 0,11% do que em junho, enquanto a população com emprego, registada na Segurança Social, superava os 20 milhões.Já em relação a julho de 2021, há menos 532.686 inscritos nos centros de emprego (uma descida de 15,59%).Durante o mês de julho, aumentaram os inscritos nos setores da agricultura (mais 825), construção (+976) e serviços (+11.237).Por outro lado, desceram os desempregados registados na indústria (menos 1.909) e que procuravam o primeiro emprego (-7.899).O mês de julho, associado a contratações na área do turismo, traduziu-se em menos inscritos nos centros de emprego desde 2008, tendência que não se confirma este ano, com o Governo espanhol a estimar que pode ter havido um adiantamento dessas contratações para o mês de junho, atendendo à procura, depois de dois anos de pandemia.Na semana passada, o Instituto Nacional de Estatística de Espanha revelou que a taxa de desemprego no país no segundo trimestre do ano foi de 12,48%, o valor mais baixo desde final de 2008.