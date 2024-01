Espanha fecha 2023 com taxa de desemprego a descer para 11,76%

A taxa de desemprego em Espanha fixou-se em 11,76% no final de 2023, uma descida de oito décimas em relação ao trimestre anterior, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE).Em relação há um ano, ao final de 2022, quando a taxa de desemprego em Espanha estava em 12,87%, a descida é de 1,11 pontos percentuais.Segundo o INE, no último trimestre do ano passado, o número de desempregados diminuiu em 24.600 pessoas, para 2.830.600.Já nos últimos 12 meses, o número de desempregados diminuiu em 193.400 pessoas.Por setores, desemprego diminuiu no conjunto de 2023 na indústria (menos 29.900), agricultura (menos 21.300) e construção (menos 19.100). Por outro lado, aumentou nos serviços (mais 4.100).No total, 21,5 milhões de pessoas estavam a trabalhar no final de 2023, mais 783.000 do que no final de 2022.Espanha tem uma das taxas de desemprego mais elevadas da União Europeia.Ainda assim, atingiu em junho de 2023 o nível mais baixo desde 2008 (11,6%), graças ao dinamismo da economia, nomeadamente do turismo, após a quebra provocada pela pandemia de covid-19.O Produto Interno Bruto (PIB) espanhol registou um crescimento de 0,6% no primeiro trimestre, de 0,4% no segundo e de 0,3% no terceiro.Para o conjunto do ano de 2023, o Governo espanhol prevê um crescimento de 2,4%.Esta expectativa está próxima da do Fundo Monetário Internacional (2,5%) e do Banco de Espanha (2,3%).