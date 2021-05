Espanha reduz limite de velocidade para 30 km/h em 70% das ruas

A partir desta terça-feira, 11 de maio, os condutores espanhóis têm um novo limite de velocidade para cumprir na maioria das ruas do país - 30 km/h. Espanha decidiu reduzir o limite de velocidade, passando dos 50 para os 30 km/h, uma medida que afetará cerca de 70% das ruas espanholas.



De acordo com a TSF, o principal objetivo desta medida será reduzir as mortes por atropelamento. Em 2019, as mortes por atropelamento chegaram às 519, com especial incidência entre os peões e ciclistas.

"A 50 km/h em 80 a 90% dos casos a pessoa atropelada morre, enquanto à velocidade de 30km/h essa percentagem diminui substancialmente para 10%", detalhou o ministro da Administração Interna de Espanha, Fernando Grande Marlaska, citado pela TSF.

A medida afetará as ruas de sentido único e ainda as ruas que têm apenas uma via de circulação para cada sentido. No caso das ruas que tenham duas vias de circulação, mas em que uma delas seja ocupada por uma faixa reservada a transportes públicos, também há que respeitar o novo limite de velocidade.

Nas ruas onde os passeios estão ao mesmo nível da estrada há um limite de velocidade ainda mais rígido a cumprir, de 20 km/h.

Os condutores que não cumpram as novas regras arriscam multas pesadas, com o valor da coima a depender de quantos km/h está acima do limite. Se um condutor circular a mais de 30 km/h mas até aos 50 km/h poderá pagar 100 euros de multa. Se circular entre os 51 a 81 km/h a multa agrava-se para os 300 euros e 2 pontos a menos na carta de condução. Nos casos mais gravosos, em que um condutor circula a mais de 81 km/h numa zona de 30 km/h a multa pode chegar aos 600 euros e menos 6 pontos na carta.