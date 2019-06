Espanha supera Alemanha como destino de emigração de portugueses

De acordo com o Observatório da Emigração, que cita dados do Instituto Nacional de Estatística espanhol, foram contabilizadas no ano passado um total de 760.804 entradas de estrangeiros em Espanha, tendo os portugueses representado 1,4% desse total.

O número de entradas de portugueses em Espanha aumentou pelo quinto ano consecutivo, "em contraciclo com a tendência geral de descida da emigração portuguesa" a partir de 2013, segundo o Observatório. No ano passado foi a primeira vez, desde 2008, que mais de dez mil portugueses emigraram para Espanha, que assim ultrapassou a Alemanha como destino de emigração lusa - este país registou, em 2018, 7.200 entradas. Analisando os dados entre 2000-2008, a emigração portuguesa para Espanha registou um valor mínimo em 2000, com 2.968 entradas e o máximo em 2007, com 27.178 entradas contabilizadas.