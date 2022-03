Espanha tem taxa de natalidade inferior à de Portugal desde 2018

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em 2020, Portugal atingiu a meta de 31% da contribuição das energias renováveis para o consumo final. O mesmo objetivo foi superado por Espanha e pelos países da União Europeia, que tinham a meta de 20%, em ambas.



No entanto, as taxas de natalidade continuam a registar a tendência de decréscimo nos dois países, mantendo-se a redução ao longo da última década. Os dados revelam ainda que Espanha tem, desde 2018, uma taxa de natalidade inferior à de Portugal.



Estes são alguns dos indicadores do Instituto Nacional de Estatística que em conjunto com a congénere em Espanha lançaram hoje a 18.ª edição de "Península Ibérica em Números", onde constam um conjunto de indicadores estatísticos agrupados em 14 temas, que permitem comparar os dois países vizinhos e observar a posição de cada um no contexto da União Europeia.



Além destes dois indicadores, o INE revela ainda que, em 2020, o nível de preços em Portugal "só não foi superior ao de Espanha" nas áreas de "acessórios para o lar", "comunicações" e nos "restaurantes e hotéis". Tanto Portugal como Espanha os preços cobrados nas "comunicações" foram "bastante mais elevados" do que a média registada na União Europeia.



Quanto ao salário mínimo nacional, em Portugal subiu 19,4% nos últimos cinco anos, apesar de continuar abaixo dos mil euros, estando entre os valores mais baixos da EU. Em Espanha o valor da retribuição mínima mensal subiu 33,1% entre 2017 e 2021. No Luxemburgo, que tem o salário mínimo mais elevado da UE, a variação foi de 4,4%, enquanto na Bulgária, o país com o salário mais baixo, se registou um aumento de 29,8%.