Esperança média de vida à nascença é mais alta no Norte do país

É no Norte do país que é mais alta a esperança média de vida à nascença (81,33 anos), contudo é na Área Metropolitana de Lisboa (AML) que a esperança média de vida aos 65 anos (19,91 anos) é superior, segundo revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) para o triénio 2017-2019.





Tendo em conta as regiões NUTS II, o Norte tem a mais alta esperança média de vida à nascença não só para o conjunto da população mas também para os homens (78,44 anos), sendo que no caso das mulheres os valores mais elevados se registam na região Centro (83,87 anos).





O Centro do país apresenta ainda o segundo melhor registo no que concerne ao conjunto da população com uma esperança de vida à nascença de 81,23 anos, seguindo-se a AML (81,01 anos), o Alentejo (80,35 anos), o Algarve (79,99 anos), a Madeira (78,36 anos) e os Açores (77,87 anos).





Os dados para a esperança de vida à nascença para o conjunto do país haviam já sido divulgados em maio pelo INE e mostravam uma média estimada de 80,93 anos para o total da população, de 83,51 anos para as mulheres e de 77,95 anos para os homens, também aqui considerando o mesmo período de três anos (2017 a 2019). Estes valores permitiam perceber que a diferença na esperança de vida entre homens e mulheres tem vindo a reduzir-se.





Quanto à esperança média de vida aos 65 anos de idade, o valor fixou-se em 19,61 anos em Portugal, sendo de mais 21 anos para as mulheres e de mais 17,70 anos para os homens. Segmentando por regiões, os valores mais altos encontram-se na AML quer para mulheres (21,48 anos) quer para homens (18 anos).