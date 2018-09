Esquerda e direita pedem mais investimento público

Nas primeiras declarações políticas depois de férias e a um mês da apresentação no Parlamento as exigências de mais investimento foram uma constante no discurso dos vários partidos. O PS optou mais pelos balanços, sem se comprometer com nada.

Mais investimento, com o SNS como cabeça de cartaz. O discurso dos diferentes partidos com assento parlamentar apontam todos nesse sentido, com excepção do PS, que preferiu salientar o que foi feito nos três anos que a legislatura já leva. Numa sessão ainda apenas com a comissão permanente reunida – a primeira reunião plenária está agendada para 19 de Setembro – os grupos parlamentares realizaram esta quinta-feira as primeiras declarações políticas e posicionaram-se já para o discurso que será espectável nas próximas semanas, até à apresentação pelo Governo do Orçamento do Estado (OE) para 2019.

O PSD, que leva o maior número de deputados, abriu as hostilidades para, pela mão de Fernando Negrão, lançar uma lista de críticas ao Executivo de António Costa que acusou de estar já "em campanha" e de estar "em testes" com "sondagens aos seus parceiros" com manchetes nos jornais. "Quando mais precisávamos de responsabilidade, tudo indica que só teremos eleitoralismo", declarou Negrão, elencando depois o que aponta como as diversas situações de caos que o país enfrenta e que podem respostas imediatas, desde a saúde, onde o "caos se agudiza de dia para dia", aos transportes públicos, património natural aou simplesmente "o caos no modo de governar".





Também à direita, Cecília Meireles, do CDS-PP afinou pela mesma bitola: a necessidade de investir nos serviços públicos é essencial, nomeadamente na saúde e "cada vez temos mais um Governo apenas preocupado com aquilo que parece e com as aparências, diligente com a propaganda e preguiçoso na governação", afirmou a deputada, sublinhando que "Bloco e PCP choram aqui lágrimas de crocodilo pelo estado dos serviços públicos".





Pelo PS falou Jamila Madeira que passou ao lado das críticas, preferindo salientar o que tem sido feito pelo actual Governo e pela maioria que o suporta no Parlamento. Os dados do PIB, divulgados pelo INE, "vieram confirmar o crescimento" da economia e "podemos dizer com orgulho que passámos o cabo das tormentas" numa altura em que "a economia cresce acima de 2% há oito meses consecutivos", salientou. "Os portugueses recuperam a confiança" e "só o PSD é que não vê", acrescentou Jamila Madeira. "Por muito que queiramos não podemos fazer tudo ao mesmo tempo", rematou.



"Centenas de milhões de euros ficaram por aplicar"