Estado arrecadou 31,9 milhões com revenda de vacinas covid até março

Pandemia custou 1.266,5 milhões nos primeiros três meses do ano. Ainda assim, as receitas superaram as despesas e foi atingido um novo excedente orçamental.

Estado arrecadou 31,9 milhões com revenda de vacinas covid até março









