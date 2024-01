Estágios pagos vão ficar limitados a regiões onde há falta de professores

Os estágios remunerados nas escolas vão ficar limitados a regiões do país onde exista escassez de docentes, avança o Público esta segunda-feira. Essa limitação vai obrigar os estudantes de todo o país a irem para Lisboa e Algarve, onde existem as maiores carências, o que não agrada as faculdades.O regresso dos estágios pagos consta das alterações aprovadas ao novo regime jurídico da habilitação profissional para a docência, para ajudar a responder ao problema da falta de professores. Mas a versão final, aprovada pelo Governo e promulgada pelo Presidente da República, apanhou de surpresa as faculdades e escolas superiores de educação, onde são formados os docentes.Os docentes estagiários, que concordem em deslocar-se para Lisboa e Algarve (onde as rendas são mais elevadas) serão remunerados com um vencimento de cerca de 1.600 euros mensais brutos para quem tiver um horário completo. O grupo de trabalho que aconselhou o Ministério da Educação nesta reforma está também contra a versão final da lei.