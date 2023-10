EUA destronam Angola nas remessas da emigração

As remessas enviadas a partir dos Estados Unidos são as que mais crescem e representam já quase um décimo do total. Até agosto, emigrantes enviaram quase 2,7 mil milhões de euros para Portugal.

