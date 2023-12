Europeias vão trazer “reforço da extrema-direita no PE”, alerta ex-MNE

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Amado, antevê um reforço significativo da extrema-direita no Parlamento Europeu, com as eleições europeias do próximo ano, devido ao desfasamento crescente entre a sociedade e as instituições.



A União Europeia vai ter eleições no próximo ano. Que alterações antecipa no Parlamento Europeu?



Haverá seguramente um reforço da extrema-direita populista no Parlamento Europeu. Isso parece inquestionável face às sondagens.





