Exportações aumentam 31,2% no segundo trimestre. Importações crescem 39,4%

Tendo em conta que a inflação se manteve em alta durante todo o segundo semestre, parte do crescimento registado nas exportações e importações pode ser explicado também pela subida generalizada dos preços.



Já no primeiro trimestre de 2022, o INE dá conta de que as taxas de variação homóloga foram de 18,0% nas exportações e 36,8% nas importações.



As exportações de bens registaram uma subida homóloga de 31,2% no segundo trimestre do ano, enquanto as importações subiram, face a igual período do ano passado, 39,4%. Os dados constam na estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada esta quinta-feira."A estimativa rápida relativa ao segundo trimestre de 2022, aponta para aumentos de 31,2% nas exportações e 39,4% nas importações, em relação ao mesmo período de 2021", lê-se na nota divulgada.Em relação ao segundo trimestre de 2020 (já como o impacto da pandemia), verifica-se um crescimento de 95,5% nas exportações e uma subida de 108,3% nas importações. Mas, comparando com o período pré-pandemia, verifica-se que a evolução tem sido positiva. Houve uma subida de 35,1% nas exportações face a 2019 e de 36,8% nas importações.No mês de maio, a