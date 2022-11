Défice na balança comercial da Zona Euro atinge 34,4 mil milhões de euros em setembro

A primeira estimativa para as exportações de bens da Zona Euro para o resto do mundo em setembro deste ano foi de 259,6 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 23,6% face ao mesmo mês do ano anterior. Já as importações do resto do globo fixaram-se nos 294 mil milhões de euros, um avanço de 44,5% face ao período homólogo.Como resultado, segundo os dados esta terça-feira divulgados pelo Eurostat, o défice da balança comercial na região atingiu os 34,4 mil milhões de euros no mês em causa. Valor que compara com um excedente de 6,7 mil milhões de euros em setembro de 2021."O comércio intra-área do euro subiu para os 247,6 mil milhões de euros em setembro de 2022, um avanço de 27,3% face ao mesmo mês de 2021", aponta ainda o instituto europeu de estatísticas.De janeiro a setembro deste ano, as exportações de bens para o resto do mundo subiram 2.120,3 milhões de euros, o que representa um aumento de 19,2% face ao mesmo período do ano anterior. Já as importações avançaram para os 2.386,9 milhões de euros, uma escalada de 44,7% quando comparado ao período homólogo.Como resultado, o défice da balança comercial na Zona Euro atingiu os 266,6 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, valor que compara com um excedente de 129,2 mil milhões no mesmo período de 2021.Já no conjunto da União Europeia, a exportações de bens em setembro deste ano aumentou 24% face ao mesmo período de 2021, tendo atingido os 232 mil milhões de euros, enquanto as importações, por sua vez, escalaram 48,2% para os 277,8 mil milhões. "Como resultado, a balança comercial da União Europeia registou um défice de 45,8 mil milhões de euros em setembro", denota o Eurostat.