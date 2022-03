Exportações crescem 13,1% este ano e 5,2% em 2023

Leia Também Receita fiscal deve crescer em média 4,5% por ano até 2026

Leia Também Governo estima subida da inflação para 2,9% este ano

O Governo prevê que as exportações portuguesas aumentem 13,1% em 2022, impulsionadas pela componente dos serviços, e cresçam 5,2% em 2023, de acordo com o Programa de Estabilidade (PE).Segundo o PE 2022-2026, o executivo estima que o aumento de 13,1% das exportações este ano beneficie o crescimento de 5%, refletindo em particular a exportação de serviços, "que em 2021 ainda se encontrava mais de 20 pontos percentuais [p.p.] abaixo do nível de 2019"."O levantamento das restrições à mobilidade internacional e o ritmo de vacinação a nível global contribuirão para uma recuperação forte do turismo e serviços de transporte associados, especialmente a partir do segundo trimestre de 2022", justifica o documento.O Governo estima ainda que as exportações aumentem 5,2% em 2023, 4,1% em 2024 e 2025 e 4% em 2026, enquanto as importações vão crescer 11,5% este ano, 4,1% em 2023, 4% em 2024 e 3,8% em 2025 e 2026.Entre as principais componentes do Produto Interno Bruto (PIB) prevê que a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) suba 7,9% este ano, 6,7% em 2023 e 2024 e 5% em 2025 e 2026.Já o consumo privado, que aumentou 4,5% em 2021, deverá crescer 4,3% este ano, 2,1% em 2023 e 1,9% em 2024. Em 2025 deverá subir 2% e em 2026 aumentar 1,9%.No que toca ao consumo público é esperado um aumento de 1,4% este ano, de 0,9% em 2023, de 0,8% em 2024 e 2025 e de 0,9% em 2026.Segundo o cenário macroeconómico do PE, o Governo espera um crescimento do PIB de 5% este ano, de 3,3% em 2023, desacelerando para 2,6% em 2024 e 2025 e para 2,5% em 2026.AAT // JNMLusa/Fim