Exportações de diesel indiano atingem valores mais baixos em dois anos

A Índia está a caminho de atingir o nível mais baixo de vendas de diesel para a Europa dos últimos dois anos, após um pico sem precedentes em dezembro de 2023.

No último dia de janeiro de 2024, o volume de exportações registou uma queda de 80% em relação ao mês passado, para 33 mil a 58 mil barris por dia (bpd), mostraram dados de rastreamento da Kpler, LSEG e Vortexa, divulgados pela Reuters.

Com os custos de transporte marítimo a subirem 300% devido ao conflito no Mar Vermelho, os vendedores de diesel da Índia são levados a procurar outros clientes no continente asiático, alertam os especialistas à mesma agência de notícias. Caso aconteça, vai restringir ainda mais a oferta para a Europa antes da época de manutenção das refinarias, que começa brevemente.

"As interrupções no Mar Vermelho coincidem com o início da época de manutenção das refinarias, com as paragens nos Estados Unidos projetadas para atingir o pico em fevereiro e as revisões europeias por volta de março", referiram os analistas da corretora de navios Gibson.

A Shell iniciou a manutenção daquela que é a maior refinaria de petróleo da Europa, o que deixará metade da capacidade de 400 mil bdp em suspenso até abril deste ano. Com capacidade para 190 mil bdp, também a refinaria em Roterdão da ExxonMobil vai fechar até abril.

O spread entre os dois contratos de futuros de gasóleo com baixo teor de enxofre do índice europeu ICE subiu para 23 dólares por tonelada esta segunda-feira, 30 de janeiro, o mais alto desde meados de dezembro, o que pode indicar aperto na oferta no futuro.

Com o escalar do conflito no Mar Vermelho devido aos ataques houthis, que dizem estar em defesa da libertação de Gaza dos ataques israelitas, as taxas de frete marítimo subiram 30% apenas na semana passada, afetando a carga proveniente da Índia, que normalmente faz a travessia através do estreito visado pelos ataques - o Bab-el-Mandeb.

"A distância e o tempo de viagem maiores aumentaram os custos de frete para entregar cargas da Ásia para a Europa e, sem spreads leste-oeste suficientemente amplos, há um incentivo limitado para as refinarias indianas enviarem mais barris de diesel" para o continente europeu, confessou a chefe de análises APAC da Vortexa, Serena Huang.



