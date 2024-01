Petroleiro operado pela Trafigura em chamas no Mar Vermelho após ataque dos houthis

Para participar no Fórum do Caldeirão de Bolsa dedicado à insegurança no Mar Vermelho clique aqui

Um petroleiro operado pela Trafigura - um gigante de trading de metais e de petróleo - foi esta sexta-feira atingido por um míssil das milícias houthis do Iémen, enquanto transitava no Mar Vermelho.Este é o ataque mais significativo desde que houthis começaram a ameaçar navios de passagem na região. Aconteceu a 55 milhas a sudeste de Aden no Iémen, informou a Ambrey Analytics."O equipamento de combate a incêndios a bordo já está a ser usado para suprimir e controlar o fogo causado por um tanque a estibordo" da embarcação, pode ler-se num comunicado da empresa a que a Bloomberg teve acesso."Mantemo-nos em contacto com o navio e estamos a monitorizar a situação cuidadosamente. Navios militares na região estão a caminho para dar assistência", acrescentam.Os rebeldes houthis reivindicaram o ataque ao Marlin Luanda, um petroleiro que transporta um combustível denominado de nafta, usado para produzir gasolina e plásticos.Ainda esta sexta-feira misseis explodiram perto de um navio registado no Panamá, mas afiliado à Índia, que carregava barris de crude provenientes da Rússia. Isto mesmo depois de um porta-voz dos houthis ter afirmado ao jornal russo Izvestia de que os navios russos e chineses estariam seguros na passagem pela região.Os preços do petróleo estão a reagir em alta. O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, chegou a somar 1,1% para 78,21 dólares por barril.E em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, chegou a valorizar 1,42% para 83,6 dólares por barril.