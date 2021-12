Exportações de serviços vão valer metade do crescimento

No próximo ano, o maior contributo para o crescimento da economia portuguesa será dado pelas exportações de serviços, onde o turismo tem um peso determinante. Descontando o efeito negativo para o PIB das importações, estas vendas ao exterior valem 52% da aceleração esperada para a economia. As contas são do Banco de Portugal e mostram como o ritmo de crescimento estará altamente dependente do que acontecer com a pandemia

