Exportações para os EUA são as que mais crescem no pós-pandemia

Apesar dos riscos de travagem económica nos Estados Unidos, as trocas comerciais continuam robustas. No ano terminado em abril, as exportações de bens portugueses para o país cresceram 41%, segundo o INE. E as importações mais que duplicaram.

Exportações para os EUA são as que mais crescem no pós-pandemia









