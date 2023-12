Exportações recuam pelo sétimo mês consecutivo em outubro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As vendas de bens de Portugal ao exterior voltaram a cair em outubro, em termos nominais, correspondendo a menos 3,1% que no mesmo mês do ano passado, indica nesta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatísticas.

Trata-se da sétima quebra mensal consecutiva nos valores exportados, numa tendência que se verifica desde abril, mas que neste mês de arranque do último trimestre do ano indiciava já uma melhoria na dimensão das descidas. Em setembro, a quebra mensal nas exportações tinha sido de 8,6%.

Leia Também INE confirma contração de 0,2% da economia portuguesa no terceiro trimestre

Em termos acumulados, nos primeiros dez meses deste ano o valor nominal das exportações de bens correspondeu a 64,8 mil milhões de euros, ficando 1% abaixo das vendas para o exterior em igual período de 2022.

Também o valor de importações tem vindo a recuar desde há sete meses. Em outubro, as compras ao exterior regrediram em termos nominais em 2%, e também aqui se observa uma redução das quedas face aos últimos meses. Em setembro, as importações caíam 12,7%.

Já em termos acumulados, nos primeiros dez meses deste ano as importações caem 3,6%, atingindo em outubro 87,8 mil milhões de euros.

No saldo da balança comercial acumulado, o défice nas relações comerciais atingia 23 mil milhões de euros até outubro.