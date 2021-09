Famílias já consomem ao nível do pré-pandemia

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

As famílias em Portugal já estão a consumir ao nível do que se verificava antes de a pandemia de covid-19 ter atingido o país em março do ano passado. Os dados publicados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que o consumo do segundo trimestre deste ano ficou ligeiramente acima (0,6%) do registado no mesmo trimestre de 2019.As compras das famílias foram um dos principais contributos para a aceleração da retoma económica, entre abril e junho deste ano. Com o desconfinamento ...