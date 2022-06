Famílias pobres só recebem mais 60 euros até setembro

Com a inflação a subir de forma persistente e a revelar-se com cada vez mais força nos bens alimentares, o Governo vai aprovar hoje a renovação do apoio de 60 euros para famílias pobres. Cheque será pago de uma vez para atenuar perda de poder de compra do trimestre.

