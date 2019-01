Para o professor, este cenário agrava-se ainda mais porque a economia portuguesa tem hoje uma das dívidas mais altas do mundo. E recorreu aos números para mostrar como o crescimento económico será fundamental.



"A nossa dívida em stock está em 250 mil milhões de euros", notou. Pegando na população ativa, "que é quem tem de gerar riqueza para pagar a dívida", e assumindo que não há inflação, não há défice e também não há crescimento, em 2060 a dívida pública por pessoa em idade ativa terá passado de 38 mil euros para 54 mil euros por pessoa, explicou. "Isto quer dizer que temos de crescer 1% para a carga da dívida pública não aumentar," concluiu.



"20% das crianças estão a viver em pobreza", continuou Fernando Alexandre. "Estas crianças ficam mal nutridas, têm menos oportunidades e no fundo têm pouca capacidade de acrescentar à economia", somou, lançando depois o desafio de erradicar a pobreza infantil, mesmo que fosse necessário cada autarquia apoiar os seus bebés.



A par deste esforço, defendeu, Portugal precisa de eliminar o gap de qualificações que ainda tem entre a população jovem, concentrar-se em ter investimento de qualidade, em vez de colocar um objetivo numérico "que não tem sentido nenhum", e lutar por continuar a aumentar o peso das exportações no PIB.

