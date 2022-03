Fim dos apoios explica maioria da consolidação que Medina terá de fazer

De saída do Terreiro do Paço, João Leão desenhou o cenário macroeconómico e orçamental para os próximo quatro anos: a expectativa é que sob alçada do novo ministro das Finanças, Fernando Medina, as contas públicas regressem ao equilíbrio em 2025 – e o fim das medidas de apoio dão um contributo importante. Mas subida de juros, abrandamento económico e estagflação são riscos do futuro, avisa.

