O Fórum para a Competitividade estima que a economia portuguesa tenha recuado cerca de 16% no terceiro trimestre do ano, conseguindo apenas uma melhoria muito ligeira face ao período anterior.





"A recuperação do terceiro trimestre terá estado muito longe de compensar as quedas dos dois primeiros trimestres", lê-se no comunicado enviado às redações pelo fórum. O produto interno bruto (PIB) terá crescido em cadeia apenas entre 0,2% e 0,5%, a que corresponderá uma variação homóloga entre -16,1% e -16,3%.





"O que está a travar o consumo não é a falta de rendimento, mas o sentimento de insegurança, de medo da pandemia. Por isso, medidas clássicas de estímulo do consumo (não aconselháveis numa economia tão endividada como a portuguesa) não deverão produzir grande efeito", defende a mesma entidade, liderada por Pedro Ferraz da Costa (na foto), ao mesmo tempo que nota uma subida na taxa de poupança das famílias de 7,5% para 10,6%.





Em Portugal, a indústria está com alguma recuperação, suplantada pela evolução da construção. Em Agosto, as vendas no comércio a retalho interromperam a recuperação que se vinha verificando, enquanto em Setembro houve também uma degradação da confiança, quer dos consumidores, quer na distribuição a retalho. O turismo é que continua a apresentar os valores mais negativos, com uma retoma "extremamente lenta".





Em Agosto, a taxa de desemprego prosseguiu a subida, de 7,9% para 8,1%, ainda que se tenha registado uma subida de 0,5% no emprego.





Outra das conclusões avançadas pelo Fórum para a Competitividade é que, em 2020, o Estado exigiu às empresas um aumento de 35 euros no salário mínimo, enquanto o próprio Estado só concedeu um aumento de 3,05 euros no Indexante de Apoios Sociais, que substituiu o salário mínimo como indexante destas prestações.