Francisco Assis: “O CES não é de particular utilidade para a sociedade”

Qual vai ser o papel da concertação social ou do Conselho Económico e Social (CES) no controlo do PRR?

O presidente do CES cai, cai todo o CES, aliás, na sequência da dissolução da Assembleia da República. O Parlamento vai ter de eleger um novo presidente logo após a sua entrada em funções.