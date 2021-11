Francisco Assis: “Vamos discutir” compensações ao salário mínimo nacional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na primeira reunião após a breve suspensão da sua participação em concertação social, as confederações patronais vão colocar em discussão, esta semana, medidas de “equilíbrio” a propósito da subida do salário mínimo, diz o presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis.





