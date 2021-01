Frio mantém Portugal em alerta até terça-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera vai manter Portugal continental e parte da Madeira em aviso amarelo até terça-feira devido à "persistência de valores baixos da temperatura mínima".Os 18 distritos do continente vão continuar com aviso amarelo, com a Guarda a ser novamente o distrito com a temperatura mais baixa (-3.º).Também com aviso amarelo está a Região Autónoma da Madeira, onde apenas a costa sul da ilha irá manter temperaturas adequadas e por isso está com aviso verde.Segundo o IPMA, o alerta amarelo para a Madeira está associado à previsão de neve nos pontos mais altos da ilha que poderá condicionar a circulação em algumas zonas e até provocar danos em árvores.Já nos Açores, as temperaturas serão mais adequadas e por isso estão com aviso verde.As baixas temperaturas provocaram sábado a queda de neve em vários distritos do interior, inclusive do Alentejo.