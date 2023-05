“Fui contactada já numa fase muito final da noite”

Mariana Vieira da Silva estava à frente do Governo quando ocorreram as alegadas agressões no Ministério das Infraestruturas, mas só soube do que aconteceu já no final da noite. Não foi chamada a intervir na questão do contacto com o SIS, mas entende que a decisão foi a correta. Depois também falou com João Galamba.

“Fui contactada já numa fase muito final da noite”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: “Fui contactada já numa fase muito final da noite” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar