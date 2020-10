Futuro da economia portuguesa é sombrio, dizem alunos de MBA

Os alunos que cursaram o MBA da Universidade Católica Portuguesa e Universidade Nova de Lisboa mostram-se pessimistas em relação ao futuro da economia. Dos 122 inquiridos, quase 40% acreditam numa ligeira contração do PIB português, nos próximos três meses, e 28% apontam mesmo para uma contração aguda, em linha com o que esperam que venha a acontecer com a economia mundial.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...