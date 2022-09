G7 pronto para apoiar limitação do preço ao petróleo russo

proposta que impõe um limite máximo ao preço do petróleo russo, confirmaram duas fontes próximas do grupo à Bloomberg. A medida é vista pelos Estados Unidos como uma forma de combater as pressões no setor energético e uma forma de cortar as receitas de Moscovo.

Alemanha, França, Canadá, EUA, Itália, Japão e Reino Unido,

"Se estabelecerem restrições aos preços, simplesmente não forneceremos petróleo e derivados a empresas ou países que impõem restrições", disse o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak

Os ministros das Finanças do G7 deverão anunciar o apoio àO plano das sete economias mais avançadas, esta sexta-feira reunidas, continuar a prever a compra de petróleo russo, mas a um preço limitado.Segundo revelou uma das fontes ao meio de comunicação, as conversações estavam a progredir bem, devendo o grupo, que incluidivulgar um comunicado conjunto com todos os detalhes, entre os quais a data a partir da qual a medida deveria entrar em vigor.Mas o apoio do G7 à medida não a torna como certa. Uma vez oficializado o apoio do grupo, os diplomatas terão de convencer os Estados-Membros da União Europeia a aplicar aquela que seria a sexta ronda de sanções à Rússia desde a invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro.O governo russo ameaçou na quinta-feira cortar o fornecimento de petróleo aos países que decidirem limitar o preço do combustível.a.