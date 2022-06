Zelensky pede reforço de sanções com limite ao preço do petróleo russo

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou esta segunda-feira ao G7 para reforçar as sanções contra a Rússia "limitando os preços do petróleo" exportado por Moscovo."Para nós, é importante uma posição consistente dos países do G7 em matéria de sanções. Devem ser reforçados ainda mais, limitando os preços do petróleo exportado pelo agressor", escreveu Zelensky na rede social Twitter, citado pela agência noticiosa francesa AFP.Zelensky interveio hoje de manhã, por videoconferência, na cimeira dos sete países mais industrializados do mundo, a decorrer desde domingo em Elmau, no sul da Alemanha.A Alemanha exerce atualmente a presidência do G7.Na cimeira, que decorre até terça-feira, participam ainda os líderes do Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, bem como da União Europeia (UE).