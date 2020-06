Gabinete de estudos do Ministério da Economia admite aumento de impostos

Um estudo do Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) do Ministério da Economia admite que, no futuro, será necessário avançar com um corte da despesa ou aumento dos impostos para pagar a dívida acumulada devido à resposta à pandemia de covid-19, avança o Diário de Notícias.





"Covid-19 - Retoma da Economia Portuguesa", citada pelo jornal.





O gabinete refere-se a "um possível agravamento da carga fiscal futura na sequência do aumento da dívida pública" que terá um "efeito recessivo sobre a procura doméstica", de acordo com uma análise publicada este mês, designada por

"Embora a poupança forçada que está a ocorrer durante a crise venha a ser progressivamente reduzida, com um efeito positivo temporário na recuperação dos sectores mais afetados, este efeito não será suficiente para compensar a quebra do consumo associado ao confinamento e à redução do rendimento por via do aumento do desemprego e do previsível reforço da carga fiscal", referem os autores do estudo, que procura identificar os setores que podem "ajudar a uma retoma económica mais rápida" do país.