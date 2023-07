Governo admite facilitar incentivo em IRC em 2024

O Governo já tinha flexibilizado o incentivo em IRC ao assumir que nos dois primeiros anos do acordo possam ser abrangidas as empresas que não negociaram os aumentos salariais, mas que só os aplicam por serem abrangidas pelas portarias de extensão, um mecanismo administrativo do Governo. Agora, o Executivo admite dar um novo passo para facilitar o incentivo no próximo ano, ao permitir a majoração em IRC para as empresas que aumentem salários

...