Governo ainda não sabe que despesas paga a quem está em teletrabalho

Com 21 mil funcionários públicos em teletrabalho, o Governo diz já cumprir as metas que assumiu no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), de 25% do total. Contudo, dez meses depois da entrada em vigor da lei que obriga o empregador a suportar as despesas do funcionário, diz que não tem informação sobre tais pagamentos.





...