Governo aprova Pedro Verdelho para presidente da ERSE

Pedro Verdelho para novo presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Pedro Verdelho sucede a Maria Cristina Portugal, que morreu em setembro.





responsável pela Direção de Tarifas e Preços da ERSE entre 1999 e 2019, ano em que assumiu as funções de vogal do conselho de administrador do regulador da energia.

"Foi nomeado como novo presidente do conselho de administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, na sequência da vacatura do cargo, o professor Pedro Verdelho que exerceu, até ao dia de hoje, as funções de vogal do mesmo órgão", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros Doutorado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico, Pedro Verdelho tem uma carreira de mais de 20 anos ligada à ERSE, tendo sidoApesar da nomeação de Pedro Verdelho para a presidência da ERSE, o conselho de administração do regulador continua incompleto. A presidente da ESRE, Maria Cristina Portugal, morreu no passado dia 8 de setembro, aos 56 anos, e o conselho de administração tem apenas um vogal: Mariana Pereira.