Governo aprova proposta de Orçamento do Estado para 2023. Entrega na AR será às 13:00

O Governo aprovou este domingo, em sede de Conselho de Ministros, a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2023, assim como a proposta de lei das Grandes Opções para 2022-2026.O comunicado foi enviado ao final da tarde aos jornalistas. A proposta do Executivo de António Costa será amanhã entregue na Assembleia da República. Seguir-se-á depois uma conferência de imprensa com o Ministro das Finanças, Fernando Medina.A entrega no parlamento está marcada para as 13:00 e a conferência de imprensa para a 15:00.