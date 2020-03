Várias universidades e outras escolas já tinham decidido suspender as atividades letivas.



O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.



O número de infetados ultrapassa as 131.000 pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.



Mariana Vieira da Silva, a ministra do Estado e da Presidência, anunciou que algumas escolas vão continuar abertas e a receber os filhos dos médicos e enfermeiros, bem como os dos elementos das forças de segurança. Portugal encontra-se em estado de alerta com os elementos dos meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão devido ao coronavírus Covid-19.O Governo decretou o fecho das escolas em todo o País, mas pelo menos uma escola de cada agrupamento estará aberta para estes jovens e crianças, indicou Vieira da Silva em declarações à SIC Notícias.