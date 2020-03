Covid-19: No período das férias da Páscoa pais não têm direito a apoios

O diploma do Governo com as medidas tomadas para fazer face à pandemia do novo coronavírus foi publicado esta sexta-feira em Diário da República. As faltas dos pais ao trabalho para ficarem com os filhos que não podem ir à escola consideram-se justificadas no período letivo.

O Governo decidiu que, durante o período correspondente às férias da Páscoa os pais não terão direito a qualquer apoio relacionado com a permanência dos filhos em casa, na sequência das medidas de prevenção conta o novo coronavírus. O diploma com o conjunto de iniciativas foi publicado esta sexta-feira já noite dentro em Diário da República e estipula que "fora dos períodos de interrupções letivas", as "faltas ao trabalho motivadas por assistência inadiável a filho ou outro dependente a cargo menor de 12 anos, ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica" consideram-se justificadas "sem perdas de direitos salvo quanto à retribuição".

As férias da Páscoa, em situação normal, iriam decorrer entre 30 de março e 13 de abril, sendo que o diploma agora conhecido estipula que, tal como havia sido já anunciado pelo primeiro-ministro, suspensão das atividades escolares como medida de prevenção vai iniciar-se na próxima segunda-feira, 16 de março, e será reavaliada no dia 9 de abril, podendo ainda "ser prorrogada após reavaliação", estipula o diploma.

Tal como tinha sido já avançado pelo Executivo, a nova lei determina que ficam suspensas as atividades letivas e não letivas, incluindo formação, desde que impliquem a presença dos estudantes em "estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário de educação pré-escolar, básica, secundária e superior e em equipamentos sociais de apoio à primeira infância ou deficiência, bem como nos centros de formação de gestão direta ou participada da rede do Instituto do Emprego e Formação Profissional". Ficam também suspensas todas as atividades de apoio social desenvolvidas em Centro de Atividades Ocupacionais, Centro de Dia e Centro de Atividades de Tempos Livres, caso das universidades sénior, para a terceira idade, ou dos ATL para crianças, em regra muito usados pelos pais durante as férias.