Governo britânico nega notícias de isolamento em Londres

As notícias de que estaria em cima da mesa está a hipótese de duplicar as forças militares no terreno, reforçando o combate à epidemia, não têm fundamento, segundo veio esclarecer o governo britânico.

A imprensa interncional avançou que o governo britânico estaria a mobilizar militares e a preparar-se para isolar Londres, com o objetivo de evitar a propagação do coronavírus. Contudo, o governo veio esclarecer que há "zero perspetivas" de restringir o movimento para dentro e para fora da capital britânica.

O primeiro-ministro avançou, esta quarta-feira numa conferência de imprensa, a hipótese de limitar o movimento na capital, que, no Reino Unido, constitui o centro da epidemia. Contudo, de acordo com o porta-voz do Governo, James Slack, não só as viagens para e desde Londres não vão sofrer restrições como também não existem planos para fechar a rede de transportes públicos.



"Estamos focados em assegurar que tantas pessoas quanto possível aceitam os conselhos (de distanciamento social) e que não se coloquem numa posição que possibilite a propagação do coronavírus", explicou o porta-voz.





Na quarta-feira, o governo anunciou também o fecho de escolas por todo o país e, chamado a comentar já nesta quinta-feira, o ministro da educação Gavin Williamson afirmou na Sky News que o governo está a ter em conta "o conselho dos médicos e cientistas" mas, no que toca a Londres, não há ainda uma decisão tomada.