Governo volta a reunir amanhã e avança novas medidas

O primeiro-ministro António Costa convocou um Conselho de Ministros extraordinário para esta segunda-feira, 18 de janeiro, no qual deverá avaliar os primeiros dias de confinamento geral e decidir novas medidas a implementar, avança a RTP.De acordo com a estação pública, o Executivo deverá avançar com a proibição de venda de bebidas ao postigo e os ATL para crianças até aos 12 anos deverão manter-se abertos.(Notícia em atualização)