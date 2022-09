Governo dá bónus às pensões, mas trava subidas em 2023

Pacote de medidas anti-inflação vai custar 2,4 mil milhões de euros. O primeiro-ministro apresentou as medidas no final do Conselho de Ministros extraordinário. Algumas ainda terão de ir ao Parlamento, mas António Costa acredita que podem estar em vigor no próximo mês.

