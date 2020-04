Governo diz que já há 931 mil trabalhadores abrangidos pelo lay-off

O chamado lay-off simplificado já atingiu 931 mil trabalhadores, segundo dados divulgados pela Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, numa reunião da comissão parlamentar do Trabalho, por videoconferência.



Este número aproxima-se da previsão que tinha sido feita pelo Governo, de cerca de um milhão de pessoas.





"Neste momento o lay-off simplificado já atingiu 931 mil trabalhadores que viram os seus postos de trabalho mantidos", disse.





A ministra indicou, ainda, que há 145 mil trabalhadores independentes abrangidos pelo mecanismo de proteção. Hoje termina o prazo para requerer os apoios que serão pagos em abril, embora numa data ainda por esclarecer.





Ana Mendes Godinho falou de um aumento das pessoas inscritas no IEFP e dos pedidos de subsídio de desemprego. Há 353 mil pessoas inscritas como desempregadas, contra 321 mil em março, o que na opinião da ministra "mostra que o mecanismo de lay-off simplificado está a conseguir absorver uma grande parte da manutenção dos postos de trabalho.





Confrontada com críticas de descoordenação a nível do RSI, a ministra anunciou ainda que o Governo vai simplificar o processo de atribuição do rendimento social de inserção (RSI), de forma a torná-lo mais ágil.