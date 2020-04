Subsídio de almoço e comissões ficam fora do apoio dado em lay-off

O Governo tinha indicado que para o cálculo da compensação em lay-off contariam todas as prestações regulares que constam da folha de vencimento. Talvez não seja bem assim. Ao contrário do que defendem os advogados, as comissões variáveis ficam de fora, refere o Governo. O subsídio de refeição também.