Inicialmente, a reunião entre o Governo e os parceiros sociais estava agendada para a manhã de quinta-feira, tendo sido adiada para a tarde do mesmo dia e depois adiada novamente para sexta-feira, sem hora definida, após o fim do Conselho de Ministros, mas acabou por ser agendada para hoje.O Governo aprovou já várias medidas para apoio às famílias e manutenção dos postos de trabalho que, segundo o executivo, serão avaliadas em permanência consoante a evolução da situação.Entre as medidas estão apoios para os pais que tenham de ficar em casa com os filhos devido ao encerramento das escolas ou baixas de 14 dias pagas a 100% para quem ficar em isolamento profilático, bem como um regime semelhante ao 'layoff' para empresas que tenham e encerrar atividade devido à covid-19.

O Governo e os parceiros sociais voltam hoje a reunir-se, em Lisboa, através de videoconferência, para discutirem medidas para empresas e trabalhadores relacionadas com o impacto na economia da pandemia causada pelo novo coronavírus.