Governo garante pelo menos 125 euros a pensionistas. Apoios começam a ser pagos a 20 de outubro

, no mínimo, todos os reformados iriam receber do Estado 125 euros. Estes reformados, recorde-se, foram integrados na Segurança Social em 2011, por isso, há quem receba uma parte da sua reforma paga pelo fundo de pensões da banca e outra parte já pela Segurança Social. A estes últimos, será, assim, garantido que receberão pelo meos o equivalente ao apoio para quem está no ativo, ou seja, os 125 euros.

por motivo de insuficiência de informação ou invalidade do IBAN", então o pagamento será feito por vale postal.

Os pensionistas que tenham direito a um complemento excecional correspondente a meia pensão, mas de valor inferior a 125 euros, receberão posteriormente a diferença a título de apoio extraordinário. Ou seja, na prática terão sempre garantido o valor de 125 euros.A medida consta de uma portaria publicada esta segunda-feira em Diário da República e que regula a atribuição dos 125 euros do pacote de apoio às famílias criado para compensar o impacto do aumento dos preços. Assim, por exemplo, um pensionista com uma pensão de 200 euros terá direito a um complemento excecional de 100 euros e receberá depois mais 25 euros.No caso dos bancários, a ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, tinha já garantido aos sindicatos queCaso não seja possível avançar com o pagamento do apoio no dia 20 de outubro "por insuficiência de informação ou invalidade do IBAN, a Autoridade Tributária repetirá mensalmente as transferências durante meio ano",prevê a portaria. Isso permitirá que as pessoas possam posteriormente atualizar o seu IBAN no Portal das Finanças e salvaguardar que recebem o apoio.Já no caso dos apoios que sejam pagos pela Segurança Social, se não forem entregues "A portaria estabelece ainda que os bolseiros passam a estar expressamente abrangidos pelo apoio extraordinário de 125 euros sempre que paguem seguro social voluntário.O pacote de apoios às famílias para mitigar o impacto da inflação, recorde-se, foi anunciado pelo Governo em 5 de setembro e terá um custo global de 2,4 mil milhões de euros, de acordo com o Executivo. O apoio aos rendimentos é atribuído aos residentes com rendimento até 2.700 euros brutos por mês, sendo também abrangidos beneficiários de determinadas prestações sociais.Este apoio excecional aos rendimentos custará cerca de 840 milhões de euros e deverá abranger perto de 5,8 milhões de pessoas, segundo o Governo. Já o complemento para pensionistas deverá chegar a 2,7 milhões de pensionistas da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações e tem um custo associado de cerca de 1.000 milhões de euros em 2022.