Governo quer fechar “agenda do trabalho digno” sem ceder muito

O Governo não estará disponível para recuar nas medidas mais emblemáticas da chamada “agenda do trabalho digno”, um tema que pretende fechar esta quarta-feira em concertação social. De acordo com as informações recolhidas pelo Negócios estará, no entanto, disponível para aceitar algumas alterações mais pontuais ao documento aprovado na anterior legislatura.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...