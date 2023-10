Governo quer travar empresas criadas para pagar menos impostos

O regime de transparência fiscal vai passar a ser também aplicado “às empresas sem atividade económica autónoma”. A medida faz parte do Reforço do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade, assinado este sábado entre Governo e parceiros sociais e, segundo o Governo, surge “em linha com as melhores práticas internacionais”.





